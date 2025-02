POL-EU: Zeugenaufruf: Pkw-Fahrer kollidiert mit Leitplanke

Kall (ots) - Am Sonntag (23. Februar) hörte ein Zeuge gegen 16 Uhr verdächtige Geräusche aus dem ehemaligen Hallenbad in Kall. Das Schwimmbad ist seit längerer Zeit außer Betrieb und wird nicht mehr genutzt. Der Zeuge erkannte mehrere Jugendliche im Inneren des Gebäudes und alarmierte die Polizei. Als die Jugendlichen den Zeugen bemerkten, flüchteten sie fußläufig in Richtung Bahnhof. Polizeibeamte konnten in ...

mehr