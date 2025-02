POL-EU: Jugendliche beschädigen Glasscheibe im Schwimmbad

Euskirchen (ots) - In der Nacht zu Sonntag (23. Februar) kam es gegen 1 Uhr an einer Bushaltestelle in der Oststraße in Euskirchen zu einem Streit zwischen einem 19-Jährigen aus Nettersheim und einem 49-jährigen Busfahrer. Der Busfahrer verweigerte dem 19-Jährigen die Mitfahrt, da dieser in der Vergangenheit bereits mehrfach durch ein aggressives Verhalten und starken Alkoholkonsum im Bus aufgefallen war. Aus diesem ...

mehr