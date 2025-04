POL-HA: Einbruch in Gymnasium - Täter flüchtig

Hagen-Altenhagen (ots) - Am späten Samstagnachmittag kam es in einem Mehrfamilienhaus in Altenhagen zu Streitigkeiten unter Nachbarinnen, die aus den Fugen gerieten. Hintergründe des Streits sind bislang nicht bekannt. Es mündete aber darin, dass eine Frau, die augenscheinlich alkoholisiert war, der anderen die Wohnungstür eintrat und in ihrer Wohnung stand. Durch das Tür eintreten, wurde die Wohnungsinhaberin leicht ...

mehr