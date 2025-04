Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: Verkehrsunfall mit überschlagenem PKW

Gelsenkirchen (ots)

Am heutigen Donnerstagnachmittag um 15:44 Uhr wurde die Feuerwehr Gelsenkirchen zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW auf der Königswiese alarmiert. Ein PKW überschlug sich aus bislang ungeklärter Ursache und kam anschließend auf dem Dach zum Liegen. Aufgrund der Meldung, dass der Fahrer eingeklemmt sei, alarmierte die Leitstelle der Feuerwehr eine größere Anzahl an Einsatzkräften und Gerät. Vor Ort stellte sich zum Glück heraus, dass der Fahrer nicht eingeklemmt war. Somit war eine aufwendige technische Rettung nicht erforderlich. Der Fahrer wurde vom Rettungsdienst (RTW und Notarzt) vor Ort medizinisch versorgt und musste in ein Krankenhaus transportiert werden. Der Fahrer des zweiten PKW wurde vor Ort rettungsdienstlich betreut. Er wurde in kein Krankenhaus transportiert.

Die weitere Ermittlung zur Unfallursache übernimmt die Polizei, die ebenfalls mit mehreren Kräften vor Ort war.

Original-Content von: Feuerwehr Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell