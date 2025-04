Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: Kellerbrand in Gelsenkirchen-Horst - Eine verletzte Person

Gelsenkirchen (ots)

Am frühen Mittwochabend wurde die Feuerwehr Gelsenkirchen um 18:08 Uhr zu einem Kellerbrand in einem zweieinhalbgeschossigen Wohngebäude an der Straße "Am Bowengarten" im Stadtteil Horst alarmiert. Bereits bei Eintreffen der ersten Kräfte drang dichter Rauch aus dem Kellerbereich des Hauses. Die Feuerwehr leitete umgehend die Brandbekämpfung ein. Ein Trupp geschützt mit Atemschutz nahm mit einem Strahlrohr die Brandbekämpfung im Keller vor. Parallel dazu wurde das Gebäude vollständig geräumt. Eine Person erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde rettungsdienstlich versorgt. Der betroffene Bewohner wurde durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt. Ein weiterer Rettungswagen sowie ein Notarzteinsatzfahrzeug wurden vorsorglich zur Einsatzstelle nachalarmiert. Im weiteren Einsatzverlauf wurden Lüftungsmaßnahmen im Keller durchgeführt, um den Brandrauch aus dem Gebäude zu verdrängen. Die ELE (Emscher Lippe Energie GmbH) schaltete das betroffene Gebäude stromlos, um weitere Gefahren auszuschließen. Insgesamt wurden 25 Einsatzkräfte verschiedener Feuer- und Rettungswachen sowie der Freiwilligen Feuerwehr eingesetzt. Gegen 19:40 Uhr konnte das Gebäude abschließend mit einer Wärmebildkamera kontrolliert werden. Die Einsatzstelle wurde daraufhin an die Kriminalpolizei übergeben, welche die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen hat. Der Einsatz war für die Feuerwehr gegen 20:44 Uhr offiziell beendet.

