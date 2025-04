Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: Brennender Pkw auf der Ulfkotter Straße

Gelsenkirchen (ots)

Ein brennender Pkw an der Ulfkotter Straße sorgte für eine weithin sichtbare Rauchsäule am Montagnachmittag über Scholven. Der Fahrer des Pkw konnte noch sein in einem Kindersitz sitzendes Kind retten, bevor das Fahrzeug in Vollbrand stand. Das Fahrzeug konnte durch die schnell eingetroffene Berufsfeuerwehr gelöscht werden. Unterstützung kam auch von der Werkfeuerwehr der BP Gelsenkirchen, da der Pkw in der Nähe der Werkseinfahrt brannte. Für die Dauer der Löscharbeiten wurde die Ulfkotter Straße kurzzeitig für den Verkehr gesperrt.

