Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Motorradfahrer wird bei Zusammenstoß mit Pkw verletzt

Krefeld (ots)

Am Montag (12. August 2024) kam es im Kreuzungsbereich der Untergath und der Kölner Straße gegen 21 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einem Pkw. Der 42-jährige Autofahrer beabsichtigte von der Kölner Straße linksseitig auf die Untergath in Fahrtrichtung BAB 57 abzubiegen, als er im Kreuzungsbereich mit einem entgegenkommenden Motorrad kollidierte. Der 53-jährige Motorradfahrer musste anschließend von einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Pkw-Fahrer wurde nicht verletzt. Eine Überprüfung des Fahrzeugs und seiner Personalien ergab jedoch, dass der Pkw zur Entstempelung und die Fahrerlaubnis zur Einziehung ausgeschrieben waren. (149)

