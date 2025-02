Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: Dachstuhlbrand im Stadtteil Neustadt in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen (ots)

In Gelsenkirchen, im Stadtteil Neustadt, kam heute Nacht gegen 00:20 Uhr zu einem Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus. Da zuerst davon ausgegangen wurde, dass die Bewohner noch in der Brandwohnung sind, wurde mit der Alarmstichwort Feuer mit Menschenleben der Einsatz gestartet. Beim Eintreffen der ersten Kräfte stand das Dachgeschoß großflächig in Flammen. Es stellte sich jedoch heraus, dass keine Bewohner mehr im Gebäude waren. Hauptaugenmerk war ab sofort, das Übergreifen der Flammen auf die benachbarten Gebäude zu verhindern. Es wurden zwei Drehleitern eingesetzt, die mit ihren Wenderohren eine Riegelstellung zu den Gebäuden rechts und links aufbauten und den Dachstuhlbrand bekämpften. Das Dachgeschoß konnte aufgrund der Einsturzgefährdung nicht betreten werden, was die Brandbekämpfung erschwerte. Glücklicherweise gab es keine Verletzten bei diesem Einsatz, jedoch mußten mehrere Personen untergebracht werden, da ihre Wohnungen nicht mehr bewohnbar sind. Der Einsatz zog sich bis ca. 05:30 Uhr, da im Dachgeschoß einige Glutnester abgelöscht werden mußten die schwer zu erreichen waren. Der Bereich vor und hinter dem Haus wurde abgesperrt, da lose Dachziegel vom Gebäude fallen können. Insgesamt waren 45 Einsatzkräfte an der Einsatzstelle. Die Einheiten bestanden aus Einsatzkräften der Feuerwachen Altstadt, Heßler und Buer und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr der Löschzüge Altstadt und Ückendorf.

