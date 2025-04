Polizei Hagen

POL-HA: Streit zwischen mehreren Männern löst Polizeieinsatz an der Altenhagener Brücke aus

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Samstag (26.04.2025) gerieten mehrere Männer an der Altenhagener Brücke in einen Streit und lösten einen größeren Polizeieinsatz aus. Gegen 21.20 Uhr trafen Einsatzkräfte auf drei Brüder (22, 27 und 30 Jahre alt), die angaben, vor ihrem geparkten Auto gestanden und laut Musik gehört zu haben. Daraufhin hätten sich Bewohner aus dem Fenster heraus über den Lärm beschwert. Zunächst entstand ein verbaler Konflikt, kurz darauf seien jedoch mehrere Personen auf die Hagener zugekommen. Zwei von ihnen führten nach Angaben der Brüder ein Messer mit sich und drohten ihnen. Nachdem weitere Familienangehörige die Situation beruhigten und einen der unbekannten Männer zurückhielten, entfernte sich dieser in Richtung Adolfstraße. Er warf ein Messer weg, das durch Polizisten gefunden und sichergestellt wurde. Die Beamten erteilten mehreren Schaulustigen Platzverweise. Die unbekannten Beteiligten, die das Messer mit sich führten, konnten nicht mehr angetroffen werden. Einer der Männer wird wie folgt beschrieben: ca. 38 Jahre alt, etwa 170 cm groß, er hatte eine Glatze. Zum Zeitpunkt der Auseinandersetzung war er oberkörperfrei und trug eine kurze Hose. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise zur Identität der unbekannten Tatverdächtigen nimmt die Hagener Polizei unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 entgegen. (arn)

