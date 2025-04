Polizei Hagen

POL-HA: 14-Jähriger wird im Bus aggressiv und leistet Widerstand

Hagen (ots)

Ein 14-jähriger Junge wurde am Montagabend (28.04.2025) in einem Bus aggressiv und leistete gegenüber den eingesetzten Beamten Widerstand. Um circa 19 Uhr waren zwei Jugendliche am Hauptbahnhof in einen Bus gestiegen, ohne ihr Ticket vorzuzeigen. An der Haltestelle "Altenhagener Brücke" hielt der Busfahrer sein Fahrzeug an und bat die Jungen, ihm die Tickets vorzuzeigen. Als einer der Jugendlichen sich weigerte und aggressiv wurde, meldete der Busfahrer den Vorfall der Polizei. Daraufhin erschienen Einsatzkräfte vor Ort, die den betroffenen Jugendlichen aus dem Bus bringen und kontrollieren wollten. Dabei versuchte der Junge, einen Beamten wegzustoßen. Um weitere Widerstandshandlungen zu unterbinden, legten die Einsatzkräfte dem 14-Jährigen kurzzeitig Handschellen an. Anschließend sprachen sie ihm einen Platzverweis aus, dem er schließlich nachkam. (rst)

