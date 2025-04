Polizei Hagen

POL-HA: Alkoholisierte Hagenerin beschädigt Autos, greift Personen an, leistet Widerstand und versteckt sich unter Auto

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Ein Zeuge verständigte Dienstagabend (29.04.2025) die Polizei, nachdem er sah, dass sich eine alkoholisierte Frau unter seinem Auto befand und nicht mehr darunter hervorkommen wollte. Zuvor sprang sie vor herannahende Autos, wollte die Türen der Fahrzeuge öffnen und schlug mehrmals mit den Fäusten gegen die Scheiben. Einer Frau schlug sie dabei auch unvermittelt in das Gesicht.

Als eine Streifenwagenbesatzung um 21 Uhr in der Piepenstockstraße eintraf, mussten die Beamten die 48-Jährige nach mehrfacher Aufforderung an den Armen unter dem Auto des Zeugen hervorziehen. Sie verhielt sich respektlos, unkooperativ und leistete Widerstand. Als sie die Polizisten anschließend zum Streifenwagen begleiten sollte, sperrte sie sich mehrfach, stemmte ihre Beine in den Boden und ließ sich absichtlich auf den Boden fallen. Die Beamten setzten die 48-Jährige zur Aufnahme des Sachverhaltes in das Einsatzfahrzeug. Die Hagenerin begann jedoch, gegen die Sitze und Tür zu treten und versuchte, einen Beamten zu verletzen. Da sie immer lauter und aggressiver wurde, entschieden die Polizisten, sie in Gewahrsam zu nehmen. Während der Fahrt wollte die 48-Jährige einen Polizisten mit Kopfstößen treffen und spuckte immer wieder in seine Richtung. Sie ließ sich trotz einsatzbegleitender und deeskalierender Kommunikation nicht beruhigen und wurde immer aufbrausender.

Im Polizeigewahrsam verweigerte sie einen freiwilligen Atemalkoholtest. Wie viel sie getrunken hatte, konnte sie den Einsatzkräften nicht sagen. Während des Einsatzes drohte sie der Streifenwagenbesatzung mit Gewalt. Ein Polizist wurde leicht verletzt, verblieb jedoch im Dienst. Die Frau erhielt Strafanzeigen wegen tätlichen Angriffs, Beleidigung, Bedrohung, Körperverletzung und Sachbeschädigung. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell