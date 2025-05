Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kurioser Aufbruchsversuch

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Kahla: Zu einem kuriosen Aufbruchsversuch eines Zigarettenautomaten ist es Dienstagmorgen in Kahla gekommen. Anwohner um den Bereich des Oberbachweges informierten kurz nach 6 Uhr die Polizei und meldeten zwei junge Männer, die mit einem Trennschleifer am Automaten hantierten. Dabei gingen die Täter auch auf Zurufe der Zeugen ein und ließen sich per Handykamera aufnehmen. Beim Eintreffen der Beamten rannte einer der beiden über die Gärten davon, der andere konnte schnell festgenommen werden. Der 32-jährige, aus Kahla stammende Mann stand unter Drogen und wurde zur Dienststelle verbracht. Der andere verlor auf der Flucht sein Handy und wird derzeit ermittelt. In den Automaten gelangen sie mit ihrem Vorhaben jedoch nicht, sodass nur Sachschaden entstand. Die Ermittlungen zu dem Ereignis dauern an.

