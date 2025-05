Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radfahrerin von Pkw erfasst

Jena (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin kam es am Dienstagmorgen auf dem Spitzweidenweg. Die 65-jährige Zweiradfahrerin fuhr auf der Scharnhorststraße und querte den spitzweidenweg, um auf das gegenüberliegende Grundstück zu fahren. Am Einmündungsbereich heilt die Dame an. Ein 58-jähiger Fahrzeuglenker befuhr den Spitzweidenweg mit seinem Pkw Opel und bog nach links ab. Hierbei übersah er die haltende Radfahrerin. In der Folge kam es zur Kollision beider Fahrzeuge, bei welcher die Frau leicht verletzt wurde.

