POL-UN: Holzwickede - Bürgersprechstunde mit dem Bezirksdienstbeamten Dennis Kischel

Bergkamen (ots) - Zwischen Mittwoch (30.04.2025) und Freitag (02.05.2025) sind bislang unbekannte Täter in eine Sporthalle und in ein Sekretariat einer Schule an der Bambergstraße in Bergkamen eingedrungen. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an ...

