Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Nach Spiegelkollision geflüchtet

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Neuengönna: Zu einer Kollision beider linker Außenspiegel kam es am Montagmorgen gegen 07:20 Uhr zwischen den Ortschaften Nerkewitz und Neuengönna. Die Fahrzeuge trafen sich im Gegenverkehr, wodurch beide Spiegel zusammen kollidierten. Der unfallbeteiligte Transporter der Marke Mercedes ist anschließend Richtung Nerkewitz weitergefahren. Die Polizei sucht nun nach dem Flüchtigen und bittet um sachdienliche Hinweise. Mit ihren Informationen können sie sich per Telefon (0361 5743-56100) oder per E-Mail (pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de) an die Polizeidienststelle im Saale-Holzland-Kreis wenden. Für eine Zuordnung bitte das Aktenzeichen 0120153/2025 mit angeben.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell