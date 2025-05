Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit Pkw auf die Seite gelegt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Camburg: Mit seinem Fahrzeug auf die Seite gekippt ist am Montagmittag ein 74-Jähriger in der Ortslage Camburg. Der Mann befuhr die Wonnitzer Straße in Richtung Ortskern. Aus bisher noch ungeklärten Gründen kollidierte der Pkw mit dem linken Bordstein und wurde abgewiesen. Hierdurch steuerte das Fahrzeug nach rechts und kollidierte mit einem geparkten Renault. In Folge dessen schaukelte sich der Pkw auf und kam auf der Seite zum Liegen. Dadurch verletzte sich der 74-jährige Fahrzeuglenker. Aufgrund der ungünstigen Lokalität wurde der hinzugezogene Notarzt per Luftverlastung zum Unfallort gebracht. Nachdem der 74-Jährige medizinisch vor Ort versorgt wurde, brachte ihn ein Rettungswagen in ein Krankenhaus. In Folge des Verkehrsunfalls kam es für knapp 90 Minuten zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

