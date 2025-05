LPI-J: Kind angefahren

Jena (ots) - Die über einen großen Versandhandel bestellten Pakete sind in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Am Hang fast spurlos verschwunden. Eine Nachbarin der zwei Geschädigten nahm diese laut Sendungsverfolgung an, trotzdem sind diese nicht auffindbar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgrund des Diebstahlsdeliktes aufgenommen. Eine Nachschau in der Wohnung der im Blick stehenden Frau verlief bislang negativ. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr