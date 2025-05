LPI-J: Gestohlenes Fahrrad gefunden

Landespolizeiinspektion Jena

Aufgrund eines privaten Zeugenaufrufes via Facebook konnte am Montagvormittag ein geklautes Pedelec dem Eigentümer zugeordnet und nach den polizeilichen Maßnahmen wieder übergeben werden. Ein 34- Jähriger hatte das MTB Cube in einem Keller in Weimar-West gesichtet und die Polizei informiert. Ermittlungen führten zu dem 36-jährigen Geschädigten, dem das Rad am 11.05.2025 in Weimar-West gestohlen wurde. Er brachte einen entsprechenden Eigentumsnachweis mit und bekam sein Fahrrad zurück. Täterhinweise gibt es derzeit keine.

