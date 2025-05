POL-KI: 250510.3 Kiel: Heimspiel Holstein Kiel gegen SC Freiburg

Polizeidirektion Kiel

Kiel: Heimspiel Holstein Kiel gegen SC Freiburg

Das Fußballspiel zwischen der KSV Holstein Kiel und dem SC Freiburg im ausverkauften Holstein-Stadion verlief störungsfrei.

Die Freiburger Fans haben das Gästekontingent komplett ausgeschöpft und sind bereits am Vormittag zahlreich an die Fördestadt gereist, um ihre Mannschaft zu unterstützen. Einsatzkräfte der Polizei Schleswig-Holstein waren gemeinsam mit verstärkten Kräften der Bundespolizeiinspektion Kiel im Einsatz.

Vor Spielbeginn führten die mit der Bahn angereisten Gästefans einen Fanmarsch zum Holstein-Stadion durch. Hierbei kam es zu kurzweiligen geringen Verkehrsbeeinträchtigung.

Zu Beginn der 2. Halbzeit und nach dem Abpfiff zündeten Gastfans Pyrotechnik im Block. Das Spiel musste kurzzeitig unterbrochen werden. Entsprechende Anzeigen wurden gefertigt. Nach jetzigem Stand gab es keine Verletzten durch das Abbrennen der Pyrotechnik.

Nach Spielende verließen die Gästefans nach und nach das Stadion, um sich auf die Heimreise zu begeben. Die Einsatzkräfte begleiteten größere Fangruppierungen bis zum Kieler Hauptbahnhof.

Im Stadion kam es nach Abpfiff zu einer wechselseitigen körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Kieler Fans. Einsatzkräfte trennten die Personen und nahmen eine Strafanzeige auf. Drei Frauen gerieten nach Spielende an der Kreuzung direkt am Holsteinstadion in Streit, in dessen Verlauf es zu körperlichen Übergriffen untereinander kam. Hier schlichteten die Einsatzkräfte und fertigten eine Strafanzeige. Im Bereich des Westrings / Eduard-Adler-Straße kam es zu einer weiteren Körperverletzung. Eine männliche Person erhielt einen Flaschenwurf gegen den Kopf und musste von einer Rettungswagenbesatzung behandelt werden. Die Polizeikräfte nahmen eine Strafanzeige auf. Eine Fahndung nach den Tätern verlief negativ.

Der Gesamteinsatzleiter der Landespolizei, Polizeioberrat Kevin Müller, als auch der Einsatzleiter der Bundespolizei, Polizeioberrat Sven-Lars Marienfeld, nahmen die gemeinsamen Einsatzabschnitte, auch rückblickend auf die gesamte Saison gesehen, als äußerst zielführend und sinnvoll wahr. Beide bedanken sich bei den eingesetzten Polizeikräften von Bundes- und Landespolizei für ihren professionellen und engagierten Einsatz.

