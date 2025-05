POL-KI: 250509.2 Rendsburg: Dritter Tatverdächtiger festgenommen (Folgemeldung zu 250505.3, 250505.4, 250505.5, 250506.1 und 250508.1)

Kiel (ots) - Am Maifeiertag kam es in Meimersdorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein jugendlicher Radfahrer leicht verletzte. Die Polizei sucht die Unfallverursacherin. Nach Angaben des 16-jährigen Radfahrers habe er gegen 12 Uhr am 01. Mai den Kieler Weg befahren. Aus der Straße Goldregenholz sei in diesem Moment ein Fahrzeug zügig nach rechts in den Kieler Weg eingebogen. Um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu ...

