Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250508.3 Kiel: Polizei sucht Unfallverursacherin

Kiel (ots)

Am Maifeiertag kam es in Meimersdorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein jugendlicher Radfahrer leicht verletzte. Die Polizei sucht die Unfallverursacherin.

Nach Angaben des 16-jährigen Radfahrers habe er gegen 12 Uhr am 01. Mai den Kieler Weg befahren. Aus der Straße Goldregenholz sei in diesem Moment ein Fahrzeug zügig nach rechts in den Kieler Weg eingebogen. Um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu vermeiden, habe er stark bremsen müssen. Daraufhin sei er zu Fall gekommen und habe sich diverse Schürfwunden zugezogen. Die etwa 50 Jahre alte Fahrerin sei ausgestiegen und habe sich erkundigt, ob er verletzt sei. Da er gesagt habe, dass es ihm gut gehe, sei die Fahrerin weitergefahren, ohne ihre Personalien anzugeben.

Nähere Angaben zu der Fahrerin konnte der Jugendliche nicht machen. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen silberfarbenen Ford-Kombi mit Kieler Kennzeichen halten.

Der Verkehrsunfalldienst des Bezirksreviers führt die Ermittlungen und sucht neben der Fahrerin Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu der Frau machen können. Diese sowie die Passanten, die dem Jungen nach dem Unfall zur Hilfe gekommen sind, werden gebeten, sich unter 0431 / 160 1503 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Matthias Arends

