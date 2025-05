Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250506.1 Kiel: Anzeigen und Fahrverbot nach Geschwindigkeitskontrollen

Kiel (ots)

Gestern führte das Kieler Bezirksrevier eine Geschwindigkeitskontrolle durch. In gut vier Stunden kontrollierten die Beamtinnen und Beamten knapp 600 Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer. Einen Fahrer erwartet neben einem hohen Bußgeld auch ein Fahrverbot.

Zwischen 11 und 15 Uhr richteten die Einsatzkräfte in der Straße Schusterkrug eine Geschwindigkeitskontrolle in Höhe der dortigen Kindertagesstätte ein. Erlaubt ist dort eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h in der Zeit von 7-17 Uhr. Insgesamt kontrollierten die Polizeikräfte 600 Verkehrsteilnehmende. Gegen 195 Personen leitete sie Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. 22 davon müssen mit Anzeigen wegen zu hoher Geschwindigkeit rechnen.

Trauriger Spitzenreiter war ein männlicher Fahrzeugführer, Mitte 20, der mit seinem PKW in Richtung Flughafen mit einer Geschwindigkeit von 78 km/h fuhr. Ihn erwarten ein Bußgeld von 520 EUR, ein Punkt im Punkteregister sowie ein Monat Fahrverbot.

In Zukunft wird die Polizeidirektion Kiel in gleichgelagerten Kontrollen an verschieden Orten im Bereich von Schulen und Kindergärten durchführen, um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten.

Stephanie Lage, Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell