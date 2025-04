POL-NOM: Nachbarschaftsstreitigkeiten in Einbeck

Uslar (ots) - Uslar (reu.) 37170 Uslar, Alleestraße/Ecke Wiesenstraße, Sa., 12.04.2025, 14:30 Uhr Am Samstagnachmittag befuhr eine 44-Jährige aus Bodenfelde mit ihrem Pkw die Alleestraße, aus Wiensen kommend in Richtung Bella Clava. Beim Linksabbiegen in die Wiesenstraße übersah sie eine vorfahrtberechtigte 48-Jährige Pkw-Fahrerin aus Uslar, welche mit ihrem Pkw entgegenkam. Hierdurch kollidierten zunächst beide Pkw. In der Folge kam die 48-Jährige von der Fahrbahn ...

mehr