Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

Uslar (reu.) 37170 Uslar, Alleestraße/Ecke Wiesenstraße, Sa., 12.04.2025, 14:30 Uhr

Am Samstagnachmittag befuhr eine 44-Jährige aus Bodenfelde mit ihrem Pkw die Alleestraße, aus Wiensen kommend in Richtung Bella Clava. Beim Linksabbiegen in die Wiesenstraße übersah sie eine vorfahrtberechtigte 48-Jährige Pkw-Fahrerin aus Uslar, welche mit ihrem Pkw entgegenkam. Hierdurch kollidierten zunächst beide Pkw. In der Folge kam die 48-Jährige von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Wohnhaus.

Die 48-Jährige, sowie deren 10-Jährige Tochter, welche sich zu Unfallzeit im Pkw befand, verletzten sich leicht und wurden mit RTW ins Universitätsklinikum nach Göttingen verbracht.

Es entstand Sachschaden an beiden Pkw und dem Gebäude in Höhe von ca. 6000 EUR.

Gegen die Unfallverursacherin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

