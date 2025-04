Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Motorradfahrer gestürzt

Uslar (ots)

Uslar (reu.) 37194 Uslar, K 449, Wiensen Rtg. Bodenfelde, Höhe Breiter Busch, Sa., 12.04.2025, 13:45 Uhr

Am Samstag befuhr ein 34-Jähriger aus Seesen mit seinem Motorrad die K 449 von Wiensen in Richtung Bodenfelde. Höhe Breiter Busch kam er auf Grund eines Fahrfehlers in einer Linkskurve zu Fall und rutschte in den Straßengraben.

Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt vorsorglich mit RTW ins Northeimer Krankenhaus verbracht.

Das Motorrad wurde beschädigt, die Schadenshöhe beträgt ca. 4000 EUR.

