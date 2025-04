Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Augen auf beim Fahrzeugkauf!

Einbeck (ots)

Einbeck, 11.04.2025, 08.00 Uhr

Einbeck(beu)

Am Freitag erschien ein 54-jähriger Mann aus dem Bereich Einbeck beim Polizeikommissariat Einbeck, um sich über die Seriosität einer Verkaufsanzeige auf einem Kfz-Online-Portal zu informieren, da ihm Zweifel an der Echtheit gekommen sind. Dort wurde ein Motorrad zu einem verhältnismäßig sehr günstigen Preis angeboten. Vom vermeintlichen Verkäufer wurde eine Anzahlung in Höhe von 2000EUR per Überweisung gefordert, da das Motorrad aufgrund des Preises auch bei anderen Personen begehrt sei. Um den Käufer in Sicherheit zu wiegen wurde zudem ein Foto eines echt wirkenden Fahrzeugscheins übersandt.

Letztlich stellte sich heraus, dass es sich bei dem Angebot um einen Betrugsversuch handelte, den der Käufer zum Glück noch frühzeitig bemerkte.

Die Polizei möchte dahingehend sensibilisieren, bei Online-Angeboten Vorsicht walten zu lassen und sich im Zweifel lieber bei ihrer nächstgelegenen Polizeidienststelle zu informieren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell