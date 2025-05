POL-DA: Nauheim: Brand ruft Einsatzkräfte auf den Plan

Oberzent (ots) - Unbekannte entwendeten in Finkenbach das Ortseingangsschild. Das Verkehrszeichen auf der Landesstraße 3119 war am Ortseingang von Beerfelden kommend angebracht. Der Diebstahl soll sich bereits am Sonntag, den 13. April, in der Zeit zwischen 16.30 und 18.45 Uhr ereignet haben. Der Schaden beläuft sich auf etwa 250 Euro. Wer in diesem Zusammenhang ...

