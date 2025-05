Rüsselsheim (ots) - Unter dem Vorwand als Handwerker nach dem defekten Dach schauen zu müssen, verschafften sich zwei Kriminelle am Montagvormittag (05.05.), gegen 10.30 Uhr, Zugang in das Haus einer Seniorin in der Friedrich-Engels-Straße. Während einer der Männer die Frau anschließend in ein Gespräch verwickelte, entwendete sein Begleiter in einem anderen Raum ...

