POL-PPWP: Unfallflucht dank Zeuge schnell aufgeklärt

Kaiserslautern (ots) - Aufgrund von Beeinträchtigungen im Bahnverkehr werden am Samstag viele Fußballfans mit dem Pkw anreisen (wir berichteten: https://s.rlp.de/PlPQLUe). Die Polizei empfiehlt, das "Park and Ride" Angebot der Stadtwerke Kaiserslautern zu nutzen. Shuttlebusse fahren den Parkplatz Schweinsdell an. Erst wenn der Parkplatz an der Autobahnausfahrt ...

mehr