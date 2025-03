Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ergänzender Hinweis zum Fußballspiel im Fritz-Walter-Stadion

Kaiserslautern (ots)

Aufgrund von Beeinträchtigungen im Bahnverkehr werden am Samstag viele Fußballfans mit dem Pkw anreisen (wir berichteten: https://s.rlp.de/PlPQLUe). Die Polizei empfiehlt, das "Park and Ride" Angebot der Stadtwerke Kaiserslautern zu nutzen. Shuttlebusse fahren den Parkplatz Schweinsdell an. Erst wenn der Parkplatz an der Autobahnausfahrt Kaiserslautern-Ost belegt ist, werden die Parkplätze Daennerplatz und Warmfreibad geöffnet und von den Bussen angesteuert. Der Messeplatz steht wegen einer Veranstaltung am Wochenende nur eingeschränkt als Parkfläche zur Verfügung. Planen Sie ausreichend Zeit für Ihre An- und Abreise ein. Rechnen Sie mit Verkehrsbeeinträchtigungen und Verzögerungen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell