Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Radfahrer zu Fall gebracht

Kaiserslautern (ots)

Ein Autofahrer hat am Donnerstagnachmittag in der Mainzer Straße einen Fahrradfahrer übersehen und zu Fall gebracht. Der Radler zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge, waren sowohl Auto- als auch Radfahrer gegen 16.50 Uhr stadteinwärts unterwegs und fuhren nebeneinander her. Während der 24-jährige Biker an der Kreuzung in Höhe Gersweilerweg geradeaus in Richtung Ludwigstraße fahren wollte, setzte der 63-jährige Autofahrer zum Abbiegen nach rechts an. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Fahrrad.

Obwohl der Radler nach dem Sturz über Schmerzen an Knie und Fußgelenk klagte, lehnte er eine medizinische Versorgung ab. Am Auto blieb leichter Sachschaden zurück. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell