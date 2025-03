Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wertsachen nicht im Auto lassen!

Kaiserslautern (ots)

Die dringende Empfehlung der Polizei, keine Wertsachen in Autos zurückzulassen, hat sich am Donnerstag einmal mehr bestätigt. Am späten Abend meldete ein junger Mann aus der Fliegerstraße, dass jemand in sein Fahrzeug eingedrungen sein muss und sich Geld sowie Dokumente unter den Nagel gerissen hat. Verschwunden sind ein Briefumschlag, in dem sich ein vierstelliger Bargeldbetrag befand, sowie der Reisepass des 24-Jährigen.

Der Pkw stand zwischen 16.30 und 23.30 Uhr in Höhe des Hauses Nummer 35 am Straßenrand. Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, unter der Nummer 0631 369-14199 Kontakt mit der Polizeiinspektion 1 aufzunehmen.

Auch in der Slevogtstraße verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem abgestellten Pkw. Am Donnerstagmorgen stellte der Fahrzeughalter fest, dass eine Fensterscheibe seines Renault Twingo offenbar gewaltsam nach unten gedrückt wurde. Das Fahrzeuginnere war durchwühlt; gestohlen wurde aber nach ersten Überprüfungen nichts. Die Tatzeit liegt zwischen Mittwoch, 17.30 Uhr, und Donnerstag, 8.45 Uhr. Auch hier gibt es bislang keine Hinweise auf die Täter. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell