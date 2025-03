POL-PPWP: Nach Unfall: 83-Jähriger erliegt seinen Verletzungen

Landstuhl (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Autodiebe haben in der Nacht zu Freitag in Landstuhl zugeschlagen. Am frühen Morgen stellte eine Anwohnerin der Fichtenstraße fest, dass ihr Fahrzeug verschwunden ist. Den Jeep der Marke Wrangler hatte sie am Donnerstagabend am Straßenrand abgestellt. Wie die Diebe den Wagen öffnen und starten konnten, ist unklar. Die Halterin ist sich sicher, den Jeep verschlossen zu haben, und sie ist auch noch im Besitz des Schlüssels. Die ...

