Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mit Zweirädern durch die Stadt "gejagt"

Kaiserslautern (ots)

Während einer Streifenfahrt sind Polizeibeamte am späten Donnerstagabend im östlichen Stadtgebiet auf drei Leichtkraftrad-Fahrer aufmerksam geworden. Das Trio fiel vor allem deshalb auf, weil es in der Mainzer Straße auf seinem Weg stadteinwärts zunächst nebeneinander fuhr; dann erhöhten alle drei Fahrer ihre Geschwindigkeit und "jagten" im Zickzack-Kurs zwischen anderen Fahrzeugen hindurch. Die Streife folgte dem Trio und konnte dabei feststellen, dass teilweise Geschwindigkeiten von mehr als 100 km/h gefahren wurden.

An der Kreuzung Hilgardring/Benzinoring teilten sich die drei Leichtkrafträder in unterschiedliche Richtungen auf. Einer der Fahrer konnte kurz darauf in der Ludwigstraße gestoppt und einer Kontrolle unterzogen werden. Es handelte sich um einen 18-jährigen Mann aus dem Landkreis. Er gab an, mit zwei 17 und 18 Jahre alten Kumpels unterwegs gewesen zu sein.

Die Polizei ermittelt gegen alle drei Fahrer wegen des Verdachts auf ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen. Nach Rücksprache mit der Justiz wurden die Führerscheine des Trios beschlagnahmt und zwei der benutzten Kraftfahrzeuge vorläufig sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

