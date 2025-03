Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schmorbrand in der Küche - Anwohnerin verstorben

Hütschenhausen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

In einem Anwesen in der Ortslage von Hütschenhausen ist es am Donnerstagvormittag vermutlich zu einem Schmorbrand gekommen. Die Eigentümerin des Hauses war am späten Vormittag auf Brandgeruch aufmerksam geworden und hatte telefonisch Angehörige verständigt. Die Frau wurde wenig später bewusstlos aufgefunden. Sie verstarb auf dem Weg ins Krankenhaus.

Die alarmierte Feuerwehr konnte Spuren eines Schmorbrandes in der Küche feststellen. Das Feuer war aber in der Zwischenzeit offenbar von selbst erloschen. Wodurch der Brand ausgelöst wurde und die genaue Todesursache der Hauseigentümerin sind Gegenstand der Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft. |cri

