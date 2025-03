Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schlag gegen Drogenhandel

Kaiserslautern (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern und des Polizeipräsidiums Westpfalz

Staatsanwaltschaft und Polizei haben am Mittwoch und Donnerstag neun Personen in Kaiserslautern, im Rhein-Pfalz-Kreis und bei Mainz festgenommen. Acht Männern im Alter von 22 bis 31 Jahren wird bandenmäßiger Handel mit Betäubungsmitteln und gewerbsmäßiger Handel mit Cannabis vorgeworfen, einem 16-Jährigen gewerbsmäßiger Handel mit Cannabis.

Im September 2024 nahm eine Sonderkommission bei der Kriminaldirektion Kaiserslautern die Ermittlungen gegen die mutmaßliche Bande auf. Die Männer sind dringend tatverdächtig, im Stadtgebiet von Kaiserslautern unerlaubt mit Betäubungsmitteln und Cannabis gehandelt zu haben. Am Mittwoch durchsuchten Einsatzkräfte elf Wohnungen in Stadt und Kreis Kaiserslautern sowie im Rhein-Pfalz-Kreis und beschlagnahmten Vermögen und Beweismittel, unter anderem einen neuwertigen Pkw und zwei Kilogramm Cannabisprodukte.

Die neun Verdächtigen wurden am Donnerstag einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Kaiserslautern vorgeführt. Alle machten von ihrem Schweigerecht Gebrauch. Der Ermittlungsrichter hielt die auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern erwirkten Haftbefehle wegen Fluchtgefahr, teils zusätzlich wegen Wiederholungsgefahr, aufrecht. Die Verdächtigen wurden in verschiedene Justizvollzugsanstalten verbracht.

Die weiteren Ermittlungen in dem Verfahren dauern zur Stunde an. Staatsanwaltschaft und Polizei kündigen an, in der kommenden Woche über das vorläufige Ergebnis dieser Ermittlungen zu berichten. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell