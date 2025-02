Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Wahlplakate mehrerer Parteien in Görgeshausen beschädigt.

Montabaur (ots)

Am 04.02.2025 wurde der Polizeiinspektion Montabaur gemeldet, dass in der Ortslage Görgeshausen mehrere Wahlplakate beschädigt wurden. Bei den beschädigten Wahlplakaten handelt es sich um Plakate der unterschiedlichsten Parteien. Diese wurden alle mit Farbe beschmiert. Die beschädigten Plakate waren in den Straßen Limburger Straße und Diezer Straße angebracht. Die Polizeiinspektion Montabaur bittet um Zeugenhinweise unter der Tel. Nummer: 02602-92260

