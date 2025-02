POL-PDMT: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Mudenbach (ots) - Am Freitag, den 31.01.2025, zwischen 11:15 Uhr und 18:45 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Farrenauer Weg in Mudenbach. Unbekannter Täter öffneten gewaltsam eine rückwärtig liegende Terrassentür und durchsuchten anschließend das Wohnhaus. Hierbei wurde Schmuck entwendet. Hinweise an die Polizei Hachenburg, tel. 02662-95580 Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Montabaur PI Hachenburg Telefon: ...

