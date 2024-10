Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Laptop aus Auto gestohlen - Einbruch in Einfamilienhaus - Mülltonnenbrand

Vogelsbergkreis (ots)

Laptop aus Auto gestohlen

Schotten. Unbekannte Langfinger schlugen am Freitag (04.10.), zwischen 2.45 Uhr und 7 Uhr, die Beifahrerscheibe eines grauen Skoda Octavia, der in der Marktstraße geparkt war, ein. Aus dem Inneren entwendeten sie einen Laptop samt Ladegerät im Wert von rund 1.000 Euro und flüchteten. Sie verursachten rund 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Mücke. Ein Wohnhaus in der Schillerstraße in Ober-Ohmen war am Freitag (04.10.), zwischen 11.20 Uhr und 17.45 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Auf bislang unbekannte Weise verschafften sie sich Zutritt, durchsuchten die Räumlichkeiten und entfernten sich unerkannt. Nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mülltonnenbrand

Lauterbach. Am Samstagmorgen (05.10), gegen 03.10 Uhr, kam es in der Straße "Am See" aus bislang unbekannter Ursache zum Brand zweier Mülltonnen. Die am Straßenrand zur Abholung bereitgestellten Mülltonnen standen in Vollbrand und wurden durch die Feuerwehr Lauterbach gelöscht. Eine Gefährdung für Personen bestand zu keinem Zeitpunkt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell