POL-OH: Autokennzeichen gestohlen - Pkw gestohlen und wieder aufgefunden - Trickdiebstahl auf Parkplatz - Diebstähle aus Pkw - Pkw beschädigt

Autokennzeichen gestohlen

Kalbach. In der Straße "Langer Acker" im Ortsteil Heubach stahlen Unbekannte zwischen Freitag (27.09.) und Freitag (04.10.) das hintere amtliche Kennzeichen FD-XN 235 von einem Audi.. Das Auto stand dort am Straßenrand. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw gestohlen und wieder aufgefunden

Fulda. In der Niesiger Straße stahlen Unbekannte zwischen Freitagabend (04.10.), 22.20 Uhr, und Samstagnacht (05.10.), 0.30 Uhr, einen Peugeot 307 mit dem slowakischen Kennzeichen RS-170 CI. Das Auto stand dort auf einem Parkplatz vor einem Wohnhaus. Das Fahrzeug wurde durch Beamte der Polizei Fulda, gegen 0.30 Uhr, in einer Wiese auf Höhe der Schlitzer Straße 170 mit deformierten Reifen aufgefunden. Von den Tätern gab es keine Spur. Die genauen Hintergründe und Umstände sind nun Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. Es entstand rund 600 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Trickdiebstahl auf Parkplatz

Fulda. Eine unbekannte männliche Person sprach am Samstag (05.10.), gegen 11 Uhr, einen 90-jährigen Mann auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Straße "Am Rosengarten" an und bat darum, eine 2-Euro-Münze in zwei 1-Euro-Münnzen zu wechseln. Als der Mann in seiner Geldbörse nachsah, nutzte der Unbekannte den Moment, um unbemerkt einen niedrigen dreistelligen Geldbetrag zu entnehmen. Der 90-Jährige beschreibt den Unbekannten wie folgt: circa 50 Jahre alt, dunklerer Hautteint, kurze, schwarze Haare. Der Mann war bekleidet mit einer dunklen Jacke und einer Jeanshose.

Ihre Polizei rät:

- Seien Sie achtsam, wenn Unbekannte Sie auf Parkplätzen nach Wechselgeld fragen - Trickdiebe versuchen immer in Ihre Nähe zu kommen, um unbemerkt beispielsweise Geld aus ihrem Portmonee zu nehmen. Halten Sie die Person auf Abstand. - Taschendiebe lassen sich oft an einem typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstähle aus Pkw

Fulda. In der Straße "Am Sparbrot" im Stadtteil Gläserzell verschafften sich Unbekannte zwischen Freitagabend (04.10.), 21.30 Uhr, und Samstagmorgen (05.10.) Zutritt zu einem Skoda Enyaq und stahlen ein Portemonnaie aus dem Handschuhfach.

Auch in der Schlitzer Straße wurden in der gleichen Nacht ein VW Polo und ein Skoda Citigo zum Ziel von Dieben. In einem Fall wurde Bargeld gestohlen.

In der Elisabethenstraße hatten es die Diebe zwischen Donnerstagabend (03.10.) und Samstagnachmittag (05.10.) auf einen 5-er BMW abgesehen. Sie verschafften sich Zugang zum Pkw und stahlen Bargeld aus dem Innenraum.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw beschädigt

Fulda. In der Rabanusstraße beschädigten Unbekannte am Freitag (04.10.), gegen 18 Uhr, die Heckscheibe eines Ford S-Max. Das Fahrzeug, an dem rund 500 Euro Sachschaden entstand, parkte im Hinterhof eines Einkaufzentrums. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

