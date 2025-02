Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez. Einbruch in Hallenbad

Diez (ots)

In der Nacht von Montag, 3. Februar, auf Dienstag, 4. Februar, drangen Unbekannte zwischen etwa 22:30 Uhr und 06:00 Uhr gewaltsam in das Diezer Hallenbad ein, brachen dort mehrere Tresore sowie einen Nachzahlautomaten auf und entwendeten jeweils das darin befindliche Bargeld. Der oder die Täter richteten hierbei einen hohen Sachschaden an. Der Gesamtschaden wird derzeit auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. Zeugen, die in der Tatzeit oder auch zuvor verdächtige Fahrzeuge oder Personen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Montabaur, Tel. 02602/9226-0, oder der Polizeiinspektion Diez, tel. 06432/601-0, in Verbindung zu setzen.

