Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Jeep gestohlen

Landstuhl (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Autodiebe haben in der Nacht zu Freitag in Landstuhl zugeschlagen. Am frühen Morgen stellte eine Anwohnerin der Fichtenstraße fest, dass ihr Fahrzeug verschwunden ist. Den Jeep der Marke Wrangler hatte sie am Donnerstagabend am Straßenrand abgestellt.

Wie die Diebe den Wagen öffnen und starten konnten, ist unklar. Die Halterin ist sich sicher, den Jeep verschlossen zu haben, und sie ist auch noch im Besitz des Schlüssels.

Die Polizei sucht Zeugen, denen im Zeitraum zwischen Donnerstag, 18 Uhr, und Freitag, 5 Uhr, etwas Verdächtiges aufgefallen ist, oder die Hinweise geben können, wo der Jeep mit KL-Kennzeichen seitdem gesehen wurde. Informationen nehmen die Polizeiinspektion Landstuhl unter der Telefonnummer 0631 369-14399 und die Kriminalpolizei in Kaiserslautern, Telefon 0631 369-13312, jederzeit entgegen. |cri

