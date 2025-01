POL-NOM: Unfall mit verletzter Person

Northeim (ots) - Northeim, In der Fluth, Donnerstag, 30.01.2025, 17.10 Uhr NORTHEIM (Wol) - Urinprobe reagiert zudem positiv auf THC. Am Donnerstag führte eine Streife der Polizei Northeim gegen 17.10 Uhr eine allgemeine Verkehrskontrolle in der Straße "In der Fluth" durch. Der 31-jährige Mann aus Gleichen fuhr mit einem Auto in Northeim. Bei der Kontrolle konnte ...

mehr