POL-NOM: Allgemeine Verkehrskontrolle deckt Straftaten auf

Northeim (ots) - Nörten-Hardenberg, Göttinger Straße, Donnerstag, 30.01.2025, 09.30 - 09.45 Uhr NÖRTEN-HARDENBERG (Wol) - Diebstahl im Lebensmitteldiscounter. Am Donnerstag im Zeitraum von ca. 09.30 - 09.45 Uhr wurde eine 70-jährige Frau aus Nörten-Hardenberg in einem Lebensmitteldiscounter in der Göttinger Straße in Nörten-Hardenberg bestohlen. Einer unbekannten Person gelang es der Frau die Geldbörse unbemerkt ...

