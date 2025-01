Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Geldbörse aus Einkaufstasche geklaut

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Göttinger Straße, Donnerstag, 30.01.2025, 09.30 - 09.45 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (Wol) - Diebstahl im Lebensmitteldiscounter.

Am Donnerstag im Zeitraum von ca. 09.30 - 09.45 Uhr wurde eine 70-jährige Frau aus Nörten-Hardenberg in einem Lebensmitteldiscounter in der Göttinger Straße in Nörten-Hardenberg bestohlen.

Einer unbekannten Person gelang es der Frau die Geldbörse unbemerkt aus der Einkaufstasche zu stehlen. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 360 Euro.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Nörten-Hardenberg unter 05503 915230.

