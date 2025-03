Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Goldarmband entpuppt sich als Fälschung

Kaiserslautern (ots)

Ein nicht echtes "Goldarmband" hat sich ein Mann aus dem Stadtgebiet am Mittwoch von einem Betrüger andrehen lassen. Wie der 40-Jährige am Donnerstag bei der Polizei anzeigte, war er auf einer Kleinanzeigen-Plattform im Internet auf das Angebot aufmerksam geworden und hatte sich mit dem Verkäufer in Verbindung gesetzt. Die beiden Männer einigten sich über den Kaufpreis und trafen sich am Mittwochnachmittag auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Zollamtstraße. Dort wechselten das Armband und ein Geldbetrag von etlichen hundert Euro die Besitzer.

Als der 40-Jährige einen Tag später das angebliche Gold-Schmuckstück bei einem Juwelier überprüfen ließ, überraschte dieser ihn mit der Rückmeldung, dass das Armband gar nicht aus Edelmetall besteht.

Der betrogene Käufer erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei. Zum Glück hatte er sich bei dem Geschäft den Ausweis des Verkäufers zeigen lassen und diesen auch abfotografiert. Eine Überprüfung der Personalien ergab einen Hinweis auf einen Mann, der schon mehrfach einschlägig aufgefallen ist. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell