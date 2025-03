POL-PPWP: Mit Nacktfoto erpresst

Kaiserslautern (ots) - Die dringende Empfehlung der Polizei, keine Wertsachen in Autos zurückzulassen, hat sich am Donnerstag einmal mehr bestätigt. Am späten Abend meldete ein junger Mann aus der Fliegerstraße, dass jemand in sein Fahrzeug eingedrungen sein muss und sich Geld sowie Dokumente unter den Nagel gerissen hat. Verschwunden sind ein Briefumschlag, in dem sich ein vierstelliger Bargeldbetrag befand, sowie ...

mehr