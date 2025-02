Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl in Engen

Engen (ots)

Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz haben in Engen eine Person mit einem offenen Vollstreckungshaftbefehl festgestellt und in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Am Mittwochnachmittag (19. Februar 2025) haben Beamte der Bundespolizei einen gambischen Staatsangehörigen, der von der Staatsanwaltschaft Konstanz mit einem Vollstreckungshaftbefehl gesucht wurde, festgenommen. Das Amtsgericht Singen hatte im November 2024 einen Strafbefehl wegen eines Vergehens gegen das Aufenthaltsgesetz gegen den 27-Jährigen erlassen. Die Zahlung der Geldstrafe war er bisher schuldig geblieben. Die Beamten trafen den Gesuchten an seiner Wohnanschrift an. Da er die Geldstrafe vor Ort nicht begleichen konnte, wurde er zur Verbüßung einer 30-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in die Justizvollzugsanstalt Konstanz gebracht.

