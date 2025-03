POL-FR: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Freiburg (ots) - Am Dienstag, 18.03.2025, gegen 16:30 Uhr, wurde der Integrierten Leitstelle in Waldshut ein Fahrzeugbrand in der Gupfenstraße im Weilheimer Ortsteil Bannholz gemeldet. Im Motorraum eines Linienbusses hatte der Busfahrer eine Rauchentwicklung festgestellt und konnte den ursächlichen Schmorbrand selbst löschen. Zu einem offenen Feuer war es deshalb nicht gekommen. Die eintreffende Feuerwehr mussten nicht ...

