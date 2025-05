Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Oberzent-Finkenbach: Ortseingangsschild gestohlen/Zeugen gesucht

Oberzent (ots)

Unbekannte entwendeten in Finkenbach das Ortseingangsschild. Das Verkehrszeichen auf der Landesstraße 3119 war am Ortseingang von Beerfelden kommend angebracht. Der Diebstahl soll sich bereits am Sonntag, den 13. April, in der Zeit zwischen 16.30 und 18.45 Uhr ereignet haben. Der Schaden beläuft sich auf etwa 250 Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Erbach (Kommissariat 41) unter der Telefonnummer 06062/9530 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell